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В США назвали имя лучшего баскетболиста всех времен

понедельник, 01 апреля 2019, 11:10

Легендарный Майкл Джордан признан лучшим баскетболистом всех времен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело издание Business Insider.

Джордан занял первое место, набрав 66 процентов голосов. Вторым стал Леброн Джеймс (10,4%), третье место занял Ларри Берд (4%). В пятерку лучших также вошли Уилт Чемберлен (3,5%) и Шакил О'Нил (2,7%).

56-летний Джордан выступал за команды "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс". В составе первых он шесть раз становился чемпионом НБА. Со сборной США дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр. 10 раз становился лучшим снайпером сезона в НБА. За свою карьеру Джордан набрал 32 292 очка и занимает пятое место в истории по этому показателю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч баскетбольной Лиги чемпионов завершился невероятной развязкой.

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