РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 марта

10:59
Не хватает танков: сети повеселили необычные фото из центра Львова
10:57
Машину выкинуло с дороги: водитель снял видео разрушительного ДТП под Киевом
10:43
​У "евробляхеров" осталось мало времени на растаможку: как будут карать водителей
10:35
Сети взорвало видео реакции водителей на "скорую помощь" в одесской пробке
10:29
​Украинцы сами могут спровоцировать вторжение войск Путина: озвучен опасный сценарий
10:25
Матч баскетбольной Лиги чемпионов завершился невероятной развязкой: опубликовано видео
10:10
Клаудия Шиффер впервые украсила обложку китайского Vogue: как сейчас выглядит легендарная модель
10:10
НВО выпустил жуткий трейлер сериала о Чернобыле
10:05
Стрельба и веселье: в Украине предупредили, чего ожидать в день выборов президента
09:58
​В небе над Аляской на видео сняли странный "инопланетный" объект
09:40
Назван лучший гол в истории "Барселоны": опубликовано видео
09:39
В сети рассказали, как боевики ДНР раздевают и унижают людей на пунктах пропуска
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Матч баскетбольной Лиги чемпионов завершился невероятной развязкой: опубликовано видео

пятница, 29 марта 2019, 10:25

Мадридский "Реал" в матче 29-го тура баскетбольной Евролиги одержал невероятную победу над греческим "Панатинаикосом" со счетом 74:73.

"Реал" уступал в счете по ходу всего матча, после первой четверти отставание испанского клуба достигло 18 очков. Перелом наступил в последней четверти, в ходе которой "Реалу" удался рывок 10:0, благодаря которому испанцы сократили отставание до минимума 70:71. Решающий эпизод произошел в самой концовке встречи. Руди Фернандес получил мяч за 1,5 секунды до конца матча и сумел выбросить его в сторону кольца одной рукой за 0,1 секунды до финальной сирены. Мяч невероятным образом залетел в корзину и принес победу "Реалу".

После 29 туров "Реал", одержав 22 победы при семи поражениях, занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. В заключительном, 30-м туре, королевский клуб 4 апреля на своем поле сыграет с "Жальгирисом". Стоит отметить, что "Реал" при любом исходе уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда НБА невероятным броском принес победу своей команде на последней секунде.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: