Матч баскетбольной Лиги чемпионов завершился невероятной развязкой: опубликовано видео

Мадридский "Реал" в матче 29-го тура баскетбольной Евролиги одержал невероятную победу над греческим "Панатинаикосом" со счетом 74:73.

"Реал" уступал в счете по ходу всего матча, после первой четверти отставание испанского клуба достигло 18 очков. Перелом наступил в последней четверти, в ходе которой "Реалу" удался рывок 10:0, благодаря которому испанцы сократили отставание до минимума 70:71. Решающий эпизод произошел в самой концовке встречи. Руди Фернандес получил мяч за 1,5 секунды до конца матча и сумел выбросить его в сторону кольца одной рукой за 0,1 секунды до финальной сирены. Мяч невероятным образом залетел в корзину и принес победу "Реалу".

После 29 туров "Реал", одержав 22 победы при семи поражениях, занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. В заключительном, 30-м туре, королевский клуб 4 апреля на своем поле сыграет с "Жальгирисом". Стоит отметить, что "Реал" при любом исходе уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда НБА невероятным броском принес победу своей команде на последней секунде.