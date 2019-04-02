Чувствовал себя униженным: знаменитый футболист пожаловался на расизм в Украине

Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о том, как сталкивался с проявлениями расизма, когда выступал в Украине за донецкий "Металлург".

Слова Туре приводит Mirror.

"Сначала я чувствовал себя униженным, затем очень злился. Имитирование звуков обезьян - это было хуже всего. Я должен был привыкнуть к этому. Я пытался играть в футбол, а фаны пели: "Черное *****, черное *****, возвращайся домой!". Было очень тяжело. И в каждом матче мне приходилось вновсь сталкиваться с этим. Иногда даже фанаты моей команды делали это.

Помню, как звонил отцу. Я сказал ему: "Они имитировали уханье обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо". Он сказал мне идти и играть, оставаться сильным. Он не хотел, чтобы это повлияло на меня, но еще не осознавал, насколько я уже был потрясен.

Однажды он приехал посмотреть на мою игру. Он сел на трибунах, и все белые люди отсели от него подальше. Он спросил меня: "Что случилось? Я плохо пахну?". Я ответил: "Папа, помнишь, как я звонил тебе и рассказывал об имитировании звуков обезьян, а ты сказал, что я должен принять это?". Он сказал мне: "Да, сын, это очень плохо". Он был очень зол", - сказал Туре.

Напомним, Туре выступал в Украине с 2003 по 2005 годы.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Динамо" может быть вовлечено в громкий скандал с расизмом.