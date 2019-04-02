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Сколько зарабатывают топ-футболисты мира: озвучены космические суммы

вторник, 02 апреля 2019, 09:33

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Об этом сообщает France Football.

Суммарный доход Месси за один год (зарплата, бонусы и другие доходы футболиста) составляет 130 миллионов евро.

На втором месте в рейтинге расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который зарабатывает 113 миллионов евро, а на третьем - нападающий ПСЖ Неймар (91,5 миллиона евро).

В топ-5 также вошли форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (44 миллиона евро) и нападающий "Реала" Гарет Бэйл (40,2 миллиона евро).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Месси назвал пятерку лучших футболистов мира, не считая себя и Роналду.

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