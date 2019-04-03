"Барселона" фантастически спаслась от поражения в ярком матче чемпионата Испании: видеообзор

В рамках 30-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" принимал "Барселону". Встреча завершилась вничью со счетом 4:4.

"Барселона" дважды забила в первые двадцать минут игры, однако затем позволила сопернику не только отыграться, но и выйти вперед. К 80-й минуте каталонцы уступали со счетом 2:4, но отыгрались на последних минутах встречи после удаления у соперника. Сперва со штрафного забил Лео Месси, который вышел на замену во втором тайме, а затем Луис Суарес сравнял счет сильным ударом с линии штрафной площади.

После этого матча "Барселона" набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу Примеры. У "Вильярреала" - 30 очков и семнадцатое место.

"Вильярреал" - "Барселона" - 4:4

Голы: Чуквуезе, 23, Экамби, 50, Иборра, 62, Бакка, 80 - Коутиньо, 12, Малком, 16, Месси, 90+1, Суарес, 90+3

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Руис, Фунес Мори, Иборра, Педраса, Касорла, Чуквуезе (Бонера, 88), Морланес (Касерес, 63), Экамби (Бакка, 72).

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Умтити, Лангле, Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 73), Артур (Аленья, 72), Малком, Суарес, Коутиньо (Месси, 61).

Удаление: Гонсалес, 86 (второе предупреждение)

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что в предыдущем туре чемпионата Испании Месси спас "Барселону" от потери очков.