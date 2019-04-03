Боец ММА умер после тяжелейшего нокаута: опубликовано жуткое видео

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Матеус Фернандес умер через несколько часов после окончания своего боя на турнире в Манаусе.

В третьем раунде поединка с Обадой Перейрой Фернандес пропустил несколько сокрушительных ударов и рухнул на канвас октагона. Рефери присудил Перейре победу нокаутом.

23-летний Фернандес практически сразу потерял сознание. Медики сразу же бросились к нему, чтобы оказать экстренную помощь. Боец был доставлен в госпиталь, где перенес несколько сердечных приступов и умер.

"У Матеуса кружилась голова, но врачи держали его в сознании. Медики около двух часов боролись за его жизнь, но он все же скончался", - сообщил президент спортивной комиссии штата Амазонас (CAMMA) Уоллес Алвес.

Позже появилась информация, что к смерти бойца привел не нокаут, а передозировка запрещенных веществ. Бывшие ученики тренера Матеуса видели, что боец употреблял наркотики в ночь перед поединком.

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