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Трижды нарушил правила: российского бойца ММА жестко наказали за допинг

вторник, 02 апреля 2019, 11:36

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Магомедов, который выступал в UFC, получил пожизненную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает сайт Американского антидопингового агентства (USADA).

Отмечается, что Магомедов отказался сдавать допинг-пробу вне соревновательного периода. Это нарушение стало для россиянина уже третьим.

"Магомедов сдал положительную допинг-пробу на метаболит метилтестостерона и метаболиты станозолола в результате вне соревновательного анализа мочи от 10 октября 2018 года. Эти препараты входят в класс анаболических агентов и находятся в запрещенном списке ВАДА.

Третье нарушение спортсмена вызвано тем, что он отказался совершить процесс взятия пробы, несмотря на просьбу сотрудника допинг-контроля. Инцидент произошел 5 февраля 2019 года во время внесоревновательного тестирования. Отказ от взятия пробы или предоставления данных причисляется к нарушению антидопинговых правил", - говорится в заявлении USADA.

Отметим, что на счету Магомедова пятнадцать боев и четырнадцать побед в ММА, в том числе три победы - в рамках UFC.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что скандальная легенда ММА бросил вызов звезде Голливуда.

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