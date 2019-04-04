Сборная Украины добилась прогресса в мировом футбольном рейтинге

Сборная Украины добилась прогресса в рейтинге ФИФА, поднявшись в обновленной классификации сразу на три строчки.
Украина поднялась с 30-го на 27-е место.
Несколько изменений произошло в топ-десятке мирового рейтинга. Так, Англия поднялась на четвертое место, а Уругвай - на шестое. В то же время Хорватия опустилась на пятую позицию, а Португалия - на седьмую.
1 (-). Бельгия – 1737 очков
2 (-). Франция – 1734
3 (-). Бразилия – 1676
4 (5). Англия – 1647
5 (4). Хорватия – 1621
6 (7). Уругвай – 1613
7 (6). Португалия – 1607
8 (-). Швейцария – 1604
9 (-). Испания – 1601
10 (-). Дания – 1586
27 (30). Украина – 1493
Напомним, в марте сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2020 ничьей с Португалией (0:0) и победой над Люксембургом (2:1).
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный журналист оценил шансы сборной Украины избежать наказания из-за Жуниора Мораеса.