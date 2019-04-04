Известный журналист оценил шансы сборной Украины избежать наказания из-за Мораеса

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков оценил шансы сборной Украины избежать наказания из-за, возможно, неправильной натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Своим мнением о скандале с натурализацией Мораеса Франков поделился в интервью "Апострофу".

"Большинство людей не понимает, что футбольное и политическое гражданства - это абсолютно несовпадающие вещи. Они могут быть общими, но это не обязательно. Мораес должен был по-футбольному быть пять лет на территории Украины. Далее вопрос исключительно толкования данной нормы устава ФИФА. Не думаю, что УЕФА возьмет и закроет этот вопрос, так как речь идет именно об уставе ФИФА. Подобными вещами, то есть натурализациями, занимается ФИФА", - сказал Франков.

"Какие у нас шансы избежать наказания? Нарушение - это очень интересный вопрос. Юриспруденция - наука тонкая. В том числе, спортивная юриспруденция. Есть норма закона - непрерывность пребывания. Но ее можно истолковать. Была ли нарушена непрерывность пребывания Мораеса в Украине арендой в "Тяньцзинь Цюанцзянь"? Далее начинается война юристов, одни говорят, что норма читается таким образом, и что аренда означает нарушение, прерывание непрерывности. А другие говорят обратное. Для того, чтобы мы сохранили четыре очка и продолжили борьбу за первое место в группе, нужна, чтобы наша точка зрения возобладала.

Я, как журналист, судить не берусь, так как юриспруденция - наука очень специфическая. Здесь должны говорить только профессионалы. Причем желательно профессионалы спортивные и никоим образом не заинтересованные. То есть мнение украинских, португальских и люксембургских юристов меня не интересует", - отметил журналист.

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Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Федерация футбола Португалии подала протест после того, как получила анонимное письмо о Мораесе.