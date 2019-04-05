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Свитолина поборется за необычный приз на выставочном турнире

пятница, 05 апреля 2019, 15:55

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила приглашение на выставочный турнир в немецком Штутгарте.

Кроме украинской спортсменки участие в турнире примут пятеро теннисисток - Ван Цян (Китай), Каролин Гарсия (Франция), Белинда Бенчич (Швейцария), Виктория Азаренка (Беларусь) и Лаура Зигемунд (Германия).

Спортсменок поделят на две группы, победительницы которых будут встречаться в решающем противостоянии.

Интересно, что главным призом турнира будет миллион бонусных миль от турецкой авиакомпании, которая является спонсором соревнований.

Отметим, что турнир в Штутгарте состоится в один день - 22 апреля.

В прошлом году Свитолина принимала участие в аналогичных соревнованиях в Нью-Йорке, где стала победительницей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина потеряла две позиции и опустилась на седьмое место в рейтинге WTA.

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