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Украина завоевала две золотые медали на престижном турнире

суббота, 06 апреля 2019, 16:20

Украинские синхронистки успешно начали выступления на втором этапе Мировой серии FINA, который проходит в Греции.

Об этом сообщает сайт Национального комитета Украины.

Украинские спортсменки завоевали золотые медали в технической программе в дуэте и группе. В дуэте победительницами стали Марта Федина и Анастасия Савчук, опередив конкуренток из Италии и Канады. На счету украинок 91,4462 балла.

В группе украинки, набрав 91,7261 баллов, превзошли канадских и греческих спортсменок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские синхронистки завоевали три золотые медали на первом этапе Мировой серии FINA во Франции.

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