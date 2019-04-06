В России футбольные фанаты устроили массовую драку на улице: опубликовано видео

В российском Обнинске произошла массовая драка между футбольными фанатами.

Сегодня, 6 апреля, в городе должен состояться матч между местным "Квантом" и московским "Торпедо". Незадолго до начала встречи молодые люди в белых футболках и черных масках устроили массовое побоище. Сотрудники полиции оперативно среагировали на происходящее и разогнали дерущихся. В результате потасовке пострадали трое мужчин, которые остались лежать на земле. Получив медицинскую помощь один из них смог уйти домой, а двое были госпитализированы.

"Торпедо" является одним из старейших российских клубов, который был основан в 1924 году. Клуб трижды становился чемпионом СССР, шесть раз выигрывал Кубок СССР, а также однажды Кубок России. Впрочем, в данный момент "автозаводцы" выступают лишь во второй российской лиге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА серьезно наказал "Динамо" из-за болельщиков.