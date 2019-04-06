В России юношеский турнир завершился массовой дракой: опубликовано видео

В России юные спортсмены подрались на турнире по вольной борьбе. Соревнование состоялось в Чеченской Республике в спортзале одной из школ города Курчалой.

В ходе одного из поединков на татами выскочило несколько человек, между которыми завязалась драка. Вскоре к ней присоединились и остальные присутствующие. В итоге, в бойне приняли участие около 80 бойцов.

Стоит отметить, что участниками турнира были молодые ребята 2002–2004 годов рождения.

В результате конфликта никто не пострадал, причины инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России футбольные фанаты устроили массовую драку на улице.