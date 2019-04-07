Футболист сборной Украины провел прекрасный матч в Европе: опубликовано видео

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский отметился дублем в матче 3-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против "Гента" (2:1).

Малиновский реализовал пенальти на 43-й минуте, а перед самым свистком на перерыв отправил в ворота соперника второй гол. Стоит отметить, что за "Гент" сыграли украинцы Роман Яремчук и Роман Безус, но они не отметились результативными действиями.

"Генк" – "Гент" - 2:1 (2:0)

Голы: Малиновский, 43 (пен), 45 – Дерейк, 87

В данный момент "Генк" лидирует в турнирной таблице бельгийского чемпионата, опережая ближайшего преследователя "Брюгге" на четыре очка.

В нынешнем сезоне 25-летний Малиновский провел за "Генк" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский и Яремчук провели яркие матчи в Бельгии.