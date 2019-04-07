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Украинский чемпион мира получил офицерское звание в Нацгвардии: опубликовано фото

воскресенье, 07 апреля 2019, 15:20

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный получил звание офицера Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Старшина Пидручный был повышен в звании до младшего лейтенанта за спортивные достижения и трехлетнюю службу по контракту в спортивном клубе НГУ.

"В детстве я мечтал стать офицером. Поэтому после завершения карьеры задумываюсь о том, чтобы тренировать в Нацгвардии. Покидать службу не хочу, чемпионское звание прибавляет стимула быть кем-то еще. Спортсмен-офицер звучит круто, не так ли?" - поделился эмоциями Пидручный.

Напомним, что 27-летний Пидручный является чемпионом мира по биатлону. Его золотая медаль стала первой в истории украинского мужского биатлона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Пидручный был признан лучшим спортсменом Украины в марте.

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