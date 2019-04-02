Названо имя лучшего спортсмена Украины в марте

Национальный олимпийский комитет Украины назвал имя лучшего спортсмена страны по итогам марта. Им был признан биатлонист Дмитрий Пидручный.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Лучшим тренером месяца соответственно стал наставник мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

Напомним, в марте Пидручный сенсационно завоевал золотую медаль чемпионата мира в гонке преследования. Это "золото" стало первым в истории выступлений мужской сборной Украины по биатлону на мировых первенствах.

Отметим, что Пидручный впервые в карьере был признан лучшим спортсменом Украины по итогам месяца.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, какие места заняли украинские биатлонисты в общем зачете Кубка мира 2018-2019.