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Фанаты украинского клуба устроили жуткий погром в поезде "Укрзализныци": опубликовано видео

понедельник, 08 апреля 2019, 19:05

Болельщики львовских "Карпат" разгромили три вагона в поезде Львов - Запорожье.

Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци".

Инцидент произошел 6 апреля во время поездки фанатов на матч 1/4 финала Кубка Украины "Ингулец" - "Карпаты" - 1:1 (5:4 пенальти).

В результате бесчинств фанатов было разбито 12 окон. Из поезда выбросили 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя. Виновниками беспорядков оказались 250 болельщиков "Карпат", которые сели в поезд на станции Львов.

Правоохранители вызавались почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации.

В связи с этим "Укрзализныця" обратилась к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый футболист пожаловался на расизм в Украине.

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