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Футболист ПСЖ совершил промах века: опубликовано видео

понедельник, 08 апреля 2019, 11:40

Форвард "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг не смог переправить мяч в ворота "Страсбурга" в матче 31-го тура чемпионата Франции, находясь с мячом на линии ворот соперника.

Эпизод случился на 28-й минуте, когда счет в игре был равный - 1:1.

После матча футболист попросил прощения за допущенный промах. Свою оплошность он объяснил тем, что подумал, что находился в положении вне игры.

Сам матч "ПСЖ" - "Страсбург" завершился со счётом 2:2. В случае победы парижский клуб мог досрочно победить в первенстве Франции. Для выигрыша чемпионского титула "ПСЖ" осталось набрать два очка в восьми оставшихся матчах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины провел прекрасный матч в Европе.

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