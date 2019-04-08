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Лучшая теннисистка Украины восхитила фанатов сексуальным образом на корте: опубликовано фото

понедельник, 08 апреля 2019, 20:45

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась сексуальной фотографией в преддверии начала грунтового сезона.

Спортсменка опубликовала в своем Instagram фото в шикарном черном платье прямо на корте.

"Подготовка к грунту в полном разгаре", - написала Элина.

Снимок восхитил фанатов со всего мира.

"Королева", "Элина классная", "Красивая", "Милашка", "Класс", "Такая горячая", "Ты прекрасна, как сон", "Топ-модель", "Прекрасная принцесса", "Жду тебя в Риме, королева!", "Фантастическая", "Лучшая", "Божественно", "Та вообще)", "Одесса Вами гордится, Элина!" - пишут болельщики.

Напомним, что в данный момент украинка восстанавливается после травмы колена. Ожидается, что на корт она вернется 22 апреля на турнире в немецком Штутгарте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина вышла на шестое место в рейтинге WTA.

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