Украинец из НБА провел лучший матч в карьере: опубликовано видео

Баскетболист "Атланты Хоукс" Алексей Лень обновил личный рекорд результативности в играх НБА.

В матче против "Милуоки Бакс", который завершился поражением команды украинца со счетом 107:115, он набрал 33 очка. Он реализовал 7 из 11 двухочковых бросков, 6 из 12 трехочковых и 1 из 7 штрафных. Также Лень сделал 8 подборов, совершил 4 фола и 1 потерю, поставил 2 блок-шота и отдал 4 результативные передачи. Всего на паркете украинец провел 36:08 минуты.

Лень превзошел свой лучший результат 2016 года, когда, выступая за "Финикс Санс", в одной игре он принес своей команде 31 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лень провел блистательный матч в НБА.