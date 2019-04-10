Легендарный футболист назвал главных героев битвы "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что судьбу противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" решат два игрока - Поль Погба и Лионель Месси.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Слова шведского футболиста приводит El Mundo Deportivo.

"Это два великих клуба с большой историей. За этим матчем будет очень интересно наблюдать. В составе обеих команд есть фантастические игроки. Посмотрим, кто будет сильнее.

Месси имеет значение в каждой игре, в которой принимает участие. Не секрет, что для "МЮ" такое значение имеет Погба. Это будет битва между Месси и Погба, хотя футбол и является командным видом спорта. Я думаю, что именно они решат судьбу двухматчевого противостояния", - сказал Ибрагимович.

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Напомним, Ибрагимович выступал и за "Барселону", и за "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист резко высказался о Ракицком.