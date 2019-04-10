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Легендарный баскетболист объявил о звершении карьеры

среда, 10 апреля 2019, 18:52

Легендарный баскетболист Дирк Новицки принял решение завершить профессиональные выступления.

9 апреля 40-летний форвард провел свой заключительный матч в составе команды Национальный баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс".

После матча легендарный немецкий игрок публично объявил о том, что завершает карьеру после 21-го сезона в техасском клубе. Примечательно, что Новицки ни разу не играл в составе другой команды НБА.

За свою карьеру за океаном форвард 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги, 12 раз его включали в символическую команду по итогам сезона. Кроме того, Новицки признавали самым ценным игроком (MVP) в 2007 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский центровой "Атланты" Алексей Лень набрал 23 очка в матче против лидера чемпионата НБА "Милуоки Бакс".

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