Стало известно, за какую сумму Кличко готов вернуться в бокс

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко может вернуться в ринг, если ему предложат 100 миллионов долларов.

Об этом в интервью Abendzeitung рассказал его брат Виталий, ныне занимающий пост мэра Киева.

"Позвольте мне рассказать правдивую историю. Когда пришло известие, что телевизионный канал предложил 40 миллионов долларов, чтобы он вернулся, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Это предложение меня не особо интересует". Когда через несколько недель заговорили о предложении в 80 миллионов, я снова позвонил и спросил: "Какова ситуация сейчас?", он сказал: "Это не то предложение, которое меняет мое мнение, может быть, я начну думать об этом за 100 миллионов".

Одно можно сказать наверняка: независимо от того, какое решение он примет, я буду на сто процентов поддерживать его. Как мы это делали всегда. Я вижу ситуацию так: да, деньги очень важны в жизни. Но Владимиру не нужны деньги, он позаботился в этом плане о себе. Он много заработал как боксер, хорошо распорядился деньгами, он имеет свое дело после завершения карьеры. Деньги не будут мотивировать его", - сказал Кличко-старший.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился еще один соперник Кличко после возвращения в ринг.