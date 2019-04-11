Один из лидеров сборной Украины принял важное решение по своему будущему

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

Об этом сообщает Bild.

По сведениям издания, украинец недоволен своим положением в команде и хочет иметь регулярную игровую практику. "Шальке" в свою очередь готов расстаться с Коноплянкой, так как он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Минувшей зимой хавбек мог перейти в турецкий "Бешикташ", но трансфер не состоялся.

29-летний Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2017 года из "Севильи" за 12,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные эксперты раскритиковали Коноплянку за игру за сборную Украины.