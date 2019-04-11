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Один из лидеров сборной Украины принял важное решение по своему будущему

четверг, 11 апреля 2019, 17:53

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

Об этом сообщает Bild.

По сведениям издания, украинец недоволен своим положением в команде и хочет иметь регулярную игровую практику. "Шальке" в свою очередь готов расстаться с Коноплянкой, так как он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Минувшей зимой хавбек мог перейти в турецкий "Бешикташ", но трансфер не состоялся.

29-летний Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2017 года из "Севильи" за 12,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные эксперты раскритиковали Коноплянку за игру за сборную Украины.

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