Все запорол: футбольные эксперты раскритиковали звезду сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко и экс-футболист сборной СССР Вадим Евтушенко раскритиковали полузащитника Евгения Коноплянку после матча против сборной Люксембурга.

Эксперты раскритиковали звезду украинской сборной за исполнение штрафных ударов. Специалисты выразили мнение, что штрафные должен был пробивать Руслан Малиновский.

"Коноплянка очень сильно разочаровал. Те штрафные, которые мы пробивали, - это же удел Малиновского. У него очень сильная, убийственная левая нога. Почему бил Коноплянка - до сих пор не могу понять. Была какая-то несогласованность между игроками, или же это - недоработка тренерского штаба", - цитирует Гецко сайт "Футбол 24".

"Я считаю, что Женя тут неправ. Как самый опытный футболист, он должен понимать некоторые вещи. Он забивал раньше, но Коноплянка сейчас не играет долго в команде. Я не знаю, он сам помнит, когда он бил штрафной? А Малиновский забивает регулярно со штрафных. Я считаю это были его точки и нужно было поступиться своим эго", - приводит слова Евтушенко сайт телеканалов "Футбол 1/2".

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Люксембурга со счетом 2:1 благодаря автоголу в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети бурно отреагировали на вымученную победу сборной Украины.