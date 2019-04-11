Украинский чемпион мира задумался о карьере снайпера

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о возможном уходе из спорта ради карьеры снайпера.

Об этом чемпион мира 2019 года в гонке преследования рассказал в интервью интернет-ресурсу "Добровольцы Национальной гвардии Украины".

"Мы, биатлонисты, стреляем на большие расстояния, нам важно закрывать мишень, а не попадать в цель. Наш результат показывает скорость стрельбы, а снайперу надо быть незаметным, тихим, учиться уменьшать свой пульс. Не знаю, смог ли бы быть в команде снайперов. Это не мой темперамент. Я много думаю о последствиях своих поступков, слов, и амбиции у меня немного другие. Поэтому, пока только спорт", - сказал Пидручный.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Пидручный получил офицерское звание в Нацгвардии.