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Ломаченко - Кролла: видео нокаута

суббота, 13 апреля 2019, 08:33

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко защитил свои пояса в поединке против британца Энтони Кроллы. Бой прошел в Лос-Анджелесе.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

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Украинский чемпион одержал досрочную победу в четвертом раунде. Ломаченко с началом поединка принялся избивать соперника. Уже в третьем раунде тому был отсчитан нокдаун, а в начале следующей трехминутки он оказался в тяжелом нокауте.

Для Ломаченко эта победа стала тринадцатой в четырнадцати боях на профессиональном ринге. При этом украинец в десятый раз выиграл досрочно.

Что касается Кроллы, то опытный британец потерпел седьмое поражение в своей карьере. Всего на профессиональном уровне он провел 44 боя.

ВИДЕО НОКАУТА

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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