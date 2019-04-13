Ломаченко эффектно нокаутировал Кроллу и защитил звание чемпиона мира: видео

В Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center состоялся чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО).

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

Украинец сразу же захватил центр ринга и принялся избивать соперника. В третьем раунде судья отсчитал Кролле нокдаун. А уже в начале четвертой трехминутки британец оказался в тяжелом нокауте. Во всех предыдущих трех раундах преимущество Ломаченко было неоспоримым.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

"Хочу боя с Майки Гарсией", - заявил сразу же после боя украинский чемпион.

Таким образом, Ломаченко защитил пояса по версиям WBA, WBO и журнала The Ring в легком весе.