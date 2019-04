Ломаченко - Кролла Хроника и видео чемпионского боя

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center состоялся чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

На кону в этом поединке стояли чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring, которые принадлежат 31-летнему Ломаченко.

Что касается 32-летнего Кроллы, то ранее он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, но затем проиграл Хорхе Линаресу. Через несколько месяцев боксеры провели реванш, в котором победу вновь одержал Линарес. В 2018 году все тот же Линарес нокаутом проиграл Ломаченко.

В среду боксеры провели первую дуэль взглядов.

Промоутер Боб Арум сообщил, что церемония взвешивания боксеров была перенесена из Staples Center в North Plaza. Причина этому - смерть рэпера.

Между тем Ломаченко в Instagram продемонстрировал, как уничтожал предыдущих соперников.

Накануне боя соперники прошли процедуру взвешивания, в которой победу одержал Кролла, который оказался тяжелее Ломаченко на 200 граммов.

Своими прогнозами на исход боя поделились известные эксперты в мире бокса.

5.01 - До боя остается ориентировочно чуть менее часа.

5.55 - Скоро боксёры должно выйти на ринг. Ждём.

6.33 - На бое присутствует украинский чемпион мира в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик.

6.40 - Завершились все бои в андеркарте.

7.15 - Также в Staples Center находится казахстанский чемпион Геннадий Головкин.

7.16 - Кролла выходит на ринг.

7.18 - А вот и наш чемпион.

7.25 - Бой начался.

1 раунд. Ломаченко захватил центр ринга и уже несколько раз неплохо приложился по сопернику. Раунд за украинцем.

2 раунд. Наш боксер продолжил активно давить на британца. На лице Кроллы уже заметны последствия ударов чемпиона.

3 раунд. Похоже, бой не продлится все 12 раундов. Либо британец падет нокаутом, либо откажется от продолжения боя. В начале раунда Ломаченко сильно потряс соперника. А в конце раунда случился интересный момент. Рефери вмешался в избиение Кроллы. Ломаченко уже бросился на канаты праздновать победу. Но судья лишь засчитал нокдаун британцу.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs