"Шахтер" одержал красочную победу в чемпионате Украины: видеообзор

Донецкий "Шахтер" взял три очка в домашнем матче против "Зари". Встреча завершилась победой "горняков" со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Заря".

Матч прошел на высоких скоростях. В первую очередь это, конечно же, касается лидера чемпионата. Оборона "Зари" часто не поспевала за быстрыми легионерами "горняков". Это и вылилось в три забитых мяча "Шахтером". Их авторами стали Коваленко, Кайоде и Майкон.

"Шахтер" - "Заря" 3:0

Голы: Коваленко, 15 (с пенальти), Кайоде, 50, Майкон, 90+1.

"Шахтер": Пятов — Болбат, Хочолава, Кривцов (Матвиенко, 52), Исмаили — Коваленко (Майкон, 67), Степаненко — Соломон (Фернандо, 77), Тете, Тайсон — Кайоде.

"Заря": Филипе — Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко — Силас, Казаков — Караваев (Громов, 61), Леднев, Лунев (Михайличенко, 80) — Будковский (Кабаев, 61).

Предупреждения: Кривцов — Вернидуб, Казаков, Михайличенко.