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Украинский боксер одержал важную победу и стал претендентом на титул: видео

воскресенье, 14 апреля 2019, 09:15

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) одержал победу над немцем Джеком Кулкаем (25-4, 13 КО). Поединок состоялся в Миннеанаполисе, штат Миннесота (США).

Бой продлился все 12 раундов, но завершился победой украинца единогласным решением судей - 116:112, 116:112 и 115:113.

Благодаря этой победе Деревянченко стал претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, которым в данный момент владеет Дэниел Джейкобс (35-2, 29 КО).

В прошлом году 33-летний Деревянченко уже дрался с 32-летним Джейкобсом за чемпионский пояс, но потерпел поражение раздельным решением судей. Таким образом, через некоторое время не исключена возможность реванша.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец Василий Ломаченко уверенно защитил звание чемпиона мира по версиям WBO и WBA.

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