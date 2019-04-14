В России спортсмены устроили массовую драку прямо в бассейне: опубликовано видео

Во время матча любительского матча по водному полу в Москве игроки и тренеры устроили массовую драку прямо в бассейне.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Тренер одной из команд спровоцировал игрока соперников, которые разгневался и бросил в него мячом. После этого наставник прыгнул в бассейн прямо на оппонента. В результате этого в воде завязалась схватка, к которой подключились ватерполисты обеих команд.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Организаторы турнира начали расследование инцидента, виновные понесут наказание.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России юношеский турнир завершился массовой дракой.