Бывший футболист "Барселоны" жестко вырубил соперника: опубликовано видео

Бывший футболист "Барселоны" Паулиньо, ныне выступающий за "Гуанчжоу Эвергранд", в матче чемпионата Китая против "Пекин Реньхэ" заработал удаление уже на 15-й минуте.

В одном из эпизодов бразилец, пытаясь дотянуться до высоко летящего мяча, ногой ударил соперника в голову. Несмотря на то, что удар был не преднамеренным, арбитр предъявил 30-летнему игроку красную карточку.

На момент удаления счет в матче не был открыт. Даже в меньшинстве "Гуанчжоу Эвергранд" сумел выйти вперед на 27-й минуте. Но два гола хозяев на 45-й и 90-й минутах принесли победу "Пекн Реньхэ" со счетом 2:1.

Паулиньо выступал за "Барселону" в сезоне 2017/18. В Европе он также поиграл за польскую "Лодзь" и английский "Тоттенхэм".

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