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Легендарный форвард "Динамо" жестко раскритиковал последний трансфер киевлян

понедельник, 15 апреля 2019, 17:23

Легендарный футболист "Динамо" Виктор Леоненко жестко высказался о подписании киевским клубом уругвайского нападающего Карлоса де Пены.

Своим мнением Леоненко поделился в эфире программы "Большой футбол".

"О какой можно говорить системе, если латиноамериканцы не подходят под модель игры "Динамо". Хацкевич сразу сказал, что они играют в комнатный футбол. У "Шахтера", к примеру, впереди одни бразильцы, они понимают друг друга, им не надо умирать на поле, как в "Динамо". В киевском клубе ни один бразилец не заиграет, там надо бежать и умирать.

Есть надежда, что Карлос де Пена сможет случайно заиграть, ведь чемпионат сейчас слабый. Но все равно страшно за него. Подписание таких контрактов просто опускают "Динамо" на самое дно", - сказал Леоненко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США забили нелепейший автогол.

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