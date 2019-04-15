Легендарный форвард "Динамо" жестко раскритиковал последний трансфер киевлян

Легендарный футболист "Динамо" Виктор Леоненко жестко высказался о подписании киевским клубом уругвайского нападающего Карлоса де Пены.

Своим мнением Леоненко поделился в эфире программы "Большой футбол".

"О какой можно говорить системе, если латиноамериканцы не подходят под модель игры "Динамо". Хацкевич сразу сказал, что они играют в комнатный футбол. У "Шахтера", к примеру, впереди одни бразильцы, они понимают друг друга, им не надо умирать на поле, как в "Динамо". В киевском клубе ни один бразилец не заиграет, там надо бежать и умирать.

Есть надежда, что Карлос де Пена сможет случайно заиграть, ведь чемпионат сейчас слабый. Но все равно страшно за него. Подписание таких контрактов просто опускают "Динамо" на самое дно", - сказал Леоненко.

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