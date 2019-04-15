France Football шокировал поклонников Месси и Роналду: опубликовано фото

Авторитетное издание France Football представило обложку нового номера журнала.

На ней изображены два лучших футболиста мира последнего десятилетия - Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса". Скандальность снимка объясняется тем, что аргентинец и португалец сплелись в страстном поцелуе.

Новый номер France Football посвящен многолетнему противостоянию Месси и Роналду. Издание представит мнения нескольких известных в прошлом футболистов о соперничестве двух действующих легенд.

Отметим, что Месси и Роналду за последние 11 лет по пять раз признавались лучшими игроками планеты. Ранее это достижение не покорялось ни одному игроку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист "Барселоны" жестко вырубил соперника.