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Легенда "Барселоны" удивил прогнозом на матч против "Манчестер Юнайтед"

понедельник, 15 апреля 2019, 20:52

Легендарный игрок "Барселоны" Роналдиньо считает, что его бывшая команда может быть повержена "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Об этом бразилец рассказал ресурсу Goal.com.

"Правда заключается в том, что "Барселона" должна была решить все вопросы еще в Манчестере, но счет матча 0:1, и "Манчестер Юнайтед" все еще будет считать, что у них равные шансы. Учитывая то, как "Барселона" играла, и количество забитых голов, я ожидаю, что англичане будут прогрессировать. Я предполагаю, что они даже могут комфортно победить в Барселоне. Если "Барселона" забьет, то это будет долгий вечер для "Манчестер Юнайтед". Но если они смогут забить первыми, то это заставит стадион нервничать — и вы никогда не знаете, что может произойти потом", - сказал Роналдиньо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист "Барселоны" жестко вырубил соперника.

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