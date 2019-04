В США забили нелепейший автогол: опубликовано видео

В матче чемпионата МЛС между "Миннесотой" и "Нью-Йорк Сити" был забит один из самых нелепых автоголов нынешнего сезона.

На 32-й минуте игры голкипер гостей Шон Джонсон, получив передачу от своего партнера по команде, попытался подработать мяч, но неожиданно и для себя самого он закинул его в свои ворота. Смотрите, как все случилось.

