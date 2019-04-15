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В США забили нелепейший автогол: опубликовано видео

понедельник, 15 апреля 2019, 16:23

В матче чемпионата МЛС между "Миннесотой" и "Нью-Йорк Сити" был забит один из самых нелепых автоголов нынешнего сезона.

На 32-й минуте игры голкипер гостей Шон Джонсон, получив передачу от своего партнера по команде, попытался подработать мяч, но неожиданно и для себя самого он закинул его в свои ворота. Смотрите, как все случилось.

Отметим, что автогол Джонсона позволил "Миннесоте" выйти вперед. Однако партнер по команде Джонсона Исмаэль Тахури во втором тайме сравнял счет и установил окончательный результат встречи - 3:3.

Примечательно, что для "Нью-Йорк Сити" это был шестой матч в текущем чемпионате. Ни в одном из них команда не смогла выиграть - она пять раз сыграла вничью и один раз проиграла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист признан игроком матча в Европе.

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