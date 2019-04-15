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Лучшая теннисистка Украины сохранила свои позиции в мировом рейтинге

понедельник, 15 апреля 2019, 21:56

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA.

Вторая ракетка страны Леся Цуренко осталась на 26-м месте. Даяна Ястремская по-прежнему занимает 37-ю строчку. В топ-100 лучших теннисисток мира входит также Катерина Козлова, она потеряла одну позицию и опустилась на 93-е место.

Лидирует в рейтинге по-прежнему японка Наоми Осака. Ее главными конкурентками остаются Симона Халеп из Румынии и Петра Квитова из Чехии.

Топ-10 рейтинга WTA

1 (1) Наоми Осака (Япония) - 5967
2 (2) Симона Халеп (Румыния) - 5782
3 (3) Петра Квитова (Чехия) - 5645
4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) - 5580
5 (5) Анжелик Кербер (Германия) - 5220
6 (6) Элина Свитолина (Украина) - 5020
7 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4640
8 (8) Слоун Стивенс (США) - 4386
9 (9) Эшли Барти (Австралия) - 4275
10 (10) Арина Сабаленка (Беларусь) - 3520

...26 (26) Леся Цуренко (Украина) - 1767

...37 (37) Даяна Ястремская (Украина) - 1400

...93 (92) Катерина Козлова (Украина) - 677

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина восхитила фанатов сексуальным образом на корте.

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