Лучшая теннисистка Украины сохранила свои позиции в мировом рейтинге

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA.

Вторая ракетка страны Леся Цуренко осталась на 26-м месте. Даяна Ястремская по-прежнему занимает 37-ю строчку. В топ-100 лучших теннисисток мира входит также Катерина Козлова, она потеряла одну позицию и опустилась на 93-е место.

Лидирует в рейтинге по-прежнему японка Наоми Осака. Ее главными конкурентками остаются Симона Халеп из Румынии и Петра Квитова из Чехии.

Топ-10 рейтинга WTA

1 (1) Наоми Осака (Япония) - 5967

2 (2) Симона Халеп (Румыния) - 5782

3 (3) Петра Квитова (Чехия) - 5645

4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) - 5580

5 (5) Анжелик Кербер (Германия) - 5220

6 (6) Элина Свитолина (Украина) - 5020

7 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4640

8 (8) Слоун Стивенс (США) - 4386

9 (9) Эшли Барти (Австралия) - 4275

10 (10) Арина Сабаленка (Беларусь) - 3520

...26 (26) Леся Цуренко (Украина) - 1767

...37 (37) Даяна Ястремская (Украина) - 1400

...93 (92) Катерина Козлова (Украина) - 677

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина восхитила фанатов сексуальным образом на корте.