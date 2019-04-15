Непобедимый украинский боксер проведет защиту чемпионского пояса в Киеве

Украинский боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО) проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе с представителем Таиланда Саравутом Таворнхамом (20-1, 13 КО).

Об этом сообщают "Факты".

По данным источника, бой состоится в Киеве 15 июня.

31-летний Далакян стал чемпионом мира 28 февраля прошлого года победив американца Брайана Вилорию. После этого украинец дважды защищал свой титул в боях с таиландцем Сиричаи Тайеном и боксером из Доминиканской Республики Грегорио Леброном.

27-летний Таворнхам, который также известен под именем Деннапа Киатниват, ранее не владел никаким титулом. Последний бой он провел 10 августа 2018 года и нокаутом победил филиппинца Крисона Омаяо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Сергей Деревянченко одержал важную победу и стал претендентом на титул.