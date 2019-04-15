В украинском клубе раскрыли аферу на многомиллионную сумму

Футбольный клуб "Сумы" в течение полутора лет играл договорные матчи и заработал на этом более 10 миллионов евро.

Об этом сообщают телеканалы "Футбол 1/2".

За этот период клуб провел 30 договорных матчей. За это клуб был лишен профессионального статуса по решению Федерации футбола Украины.

По словам главы комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранки "Сумы" занимались подкупом арбитров или соперника, а затем делали ставки на результат матча.

"Сумы" занимались двумя видами матч-фиксинга – подкуп арбитров или соперника. После этого делали ставки на свою победу. Фактически это была инвестиция. Тогда "Сумы" побеждали, а ставка приносила доход. Но когда не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору. Делали деньги на этом. То есть, "Сумы" зарабатывали и на своих победах, и на своих поражениях.

В ситуации с "Сумами" делали ставки и в Украине, и заграницей. Но в большинстве случаев это происходило на азиатских букмекерских рынках. Если говорить об оценках, сколько люди заработали на этих сделках, то по наиболее скромным подсчетам, идет речь о 10 миллионах евро", - приводит слова Баранки Tribuna со ссылкой на программу "Великий футбол".

За участие в договорных матчах от футбола пожизненно будут отстранены президент "Сум" Ростислав Козар и бывший главный тренер клуба Александр Севидов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шесть футболистов из чемпионата Украины получили пожизненные дисквалификации за участие в договорных матчах.