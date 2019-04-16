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Уровень - Бог: Месси вывел "Барселону" в полуфинал Лиги чемпионов

вторник, 16 апреля 2019, 23:45
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома снова обыграла "Манчестер Юнайтед". На этот раз "красные дьяволы" потерпели поражение со счетом 0:3. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Победу каталонскому клубу принесли голы Лионеля Месси на 16-й и 20-й минутах матча и Филиппе Коутиньо на 61-й минуте. Все мячи были забиты ударами из-за штрафной. Во втором голе грубую ошибку допустил де Хеа, пропустивший несложный мяч под мышкой.

"Барселона" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия - 3:0 (2:0)

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Семеду, 70), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джонс, Линделёф, Смоллинг, Янг, Фред, Мактоминай, Погба, Лингард (Санчес, 80), Марсьяль (Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).

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