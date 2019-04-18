Чемпионский бой обидчика Кличко сорвался из-за громкого скандала: названа причина

Чемпионский бой между британским боксером Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и американцем Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО) не состоится.

Об этом сообщает известный журналист Майк Коппинджер в своем Twitter.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) не дала боксерскую лицензию Миллеру, так как он не прошел допинг-тест. В его крови были обнаружены запрещенные вещества. Таким образом, американец, скорее всего, будет наказан длительной дисквалификацией.

Поединок Джошуа - Миллер должен был пройти 1 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. На кону в поединке стояли титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, которые принадлежат Джошуа.

Промоутер британца Эдди Хирн не намерен отменять бой и уже подыскивает своему подопечному нового соперника. Впрочем, с этим возникли сложности. 10 из 16 опрошенных им боксеров отказались от поединка.

Напомним, что в 2017 году Джошуа нокаутом победил украинского боксера Владимира Кличко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный боксер вернется в ринг.