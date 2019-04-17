Легендарный боксер вернется в ринг: названы соперник и дата

Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО), выступающий в среднем весе, вернется в ринг и проведет бой с канадцем Стиви Роллсом (19-0, 10 КО).

Об этом сообщает Twitter стриминговой платформы DAZN.

Поединок состоится 8 июня в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден".

37-летний Головкин ранее являлся чемпионом мира по версиям WBA (2010—2018), IBF (2015—2018), WBC (2016—2018), IBO (2011—2018), The Ring (2018—2018). Свой последний бой казахстанец провел 15 сентября прошлого года с Саулем Альваресом, в котором он потерпел поражение и потерял все чемпионские титулы.

Что касается 35-летнего Роллса, то он не добивался больших успехов. В данный момент он занимает девятое место в рейтинге IBF.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер проведет защиту чемпионского пояса в Киеве.