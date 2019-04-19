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В Бразилии арбитр досрочно завершил футбольный матч по необычной причине: опубликовано видео

пятница, 19 апреля 2019, 10:58
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Матч второго бразильского дивизиона между командами "Икаса" и "Пакахус" не был доигран по необычной причине.

Арбитр встречи был вынужден остановить игру на 89-й минуте, когда на стадионе закончились мячи. Все пять имевшиеся на арене игровые сферы были выбиты футболистами в течение матча за пределы спортивного сооружения. В итоге ни один из мячей найти так и не удалось. После длительного ожидания судья решил дать финальный свисток, когда до конца встречи с учетом добавленного им времени оставалось шесть минут.

Отметим, что на момент завершения встречи "Пакахус" выигрывал у "Икасы" со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира сделал неожиданное заявление по своему будущему.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: футбол, Бразилия

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