В Бразилии арбитр досрочно завершил футбольный матч по необычной причине: опубликовано видео

Матч второго бразильского дивизиона между командами "Икаса" и "Пакахус" не был доигран по необычной причине.

Арбитр встречи был вынужден остановить игру на 89-й минуте, когда на стадионе закончились мячи. Все пять имевшиеся на арене игровые сферы были выбиты футболистами в течение матча за пределы спортивного сооружения. В итоге ни один из мячей найти так и не удалось. После длительного ожидания судья решил дать финальный свисток, когда до конца встречи с учетом добавленного им времени оставалось шесть минут.

Отметим, что на момент завершения встречи "Пакахус" выигрывал у "Икасы" со счетом 2:1.

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