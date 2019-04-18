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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Один из лучших футболистов мира сделал неожиданное заявление по своему будущему

четверг, 18 апреля 2019, 17:48
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Лидер туринского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду разочарован выступлениями команды и уже ближайшим летом готов рассмотреть варианты со сменой клубной прописки.

Как сообщает западная пресса, такое решение звезда мирового футбола принял после того, как его команда не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно уступив нидерландскому "Аяксу".

Отмечается, что после ответного матча отношения 34-летнего форварда с руководителями "Старой синьоры" значительно ухудшились.

Несмотря на то, что соглашение португальца с итальянским грандом рассчитано до 2022 года, он готов покинуть клуб как можно скорее.

В текущем сезоне на счету Роналду 26 голов и 12 голевых передач в 38 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов.

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