Итальянский топ-клуб устроил крутой челлендж слишком разговорчивому фанату: опубликовано видео

Итальянская "Рома" устроила испытание для фаната, который оказался слишком разговорчивым в социальных сетях.

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Парму", а второй гол забил турецкий форвард Дженгиз Ундер. После матча фанат римского клуба Марко Николай написал в комментариях, что тоже забил бы из такой позиции.

Представители партнера "Ромы" компании Hyundai пригласили ни о чем не подозревающего Николая на стадион "Олимпико", где ему в присутствии зрителей предложили забить гол в такой же ситуации. Фанат облачился в экипировку клуба, но с трех попыток так и не сумел забить гол. После этого болельщик дал обещание больше никогда не писать подобное.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко высмеяли талисманов олимпийской сборной России.