RU   UA  

суббота, 20 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 апреля

13:21
В Одессе масштабный пожар охватил жилую многоэтажку: первые фото и видео
13:20
Не сможем боксировать: Усик рассказал о главной проблеме при переходе в супертяжелый вес
13:16
Под Одессой в масштабном ДТП фуру разорвало на куски: опубликованы фото
12:41
Мы здесь надолго: Волкер сделал важное заявление об Украине
12:35
Итальянский топ-клуб устроил крутой челлендж слишком разговорчивому фанату: опубликовано видео
12:20
В Украине приняли важное решение по выплатам военным
12:18
Вербное воскресенье: история праздника, традиции и приметы
12:10
В Европе голкипер спас команду невероятным голом на последней минуте: опубликовано видео
12:04
Россию охватили масштабные пожары: в сети делятся "адскими" фото и видео
12:00
Авто приземлилось на "спину": появились фото и новое видео ДТП с ребенком в Киеве
11:30
Волонтеры показали видео, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком
11:28
Лихач устроил жесткое ДТП на перекрестке в Киеве: видео момента аварии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Итальянский топ-клуб устроил крутой челлендж слишком разговорчивому фанату: опубликовано видео

суббота, 20 апреля 2019, 12:35
переглянути новину українською

Итальянская "Рома" устроила испытание для фаната, который оказался слишком разговорчивым в социальных сетях.

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Парму", а второй гол забил турецкий форвард Дженгиз Ундер. После матча фанат римского клуба Марко Николай написал в комментариях, что тоже забил бы из такой позиции.

Представители партнера "Ромы" компании Hyundai пригласили ни о чем не подозревающего Николая на стадион "Олимпико", где ему в присутствии зрителей предложили забить гол в такой же ситуации. Фанат облачился в экипировку клуба, но с трех попыток так и не сумел забить гол. После этого болельщик дал обещание больше никогда не писать подобное.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко высмеяли талисманов олимпийской сборной России.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Рома, фанаты

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Беринчик - Аракава: онлайн трансляция чемпионского боя

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: