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Это не допинг, у нас вся страна упоротая: в сети ярко высмеяли талисманов олимпийской сборной России

четверг, 18 апреля 2019, 15:11
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В социальных сетях активно обсуждают новых талисманов российской олимпийской сборной, которыми выбрали "кота-ушанку" и "медведя-неваляшку".

"Медведь ассоциируется с Россией, и мы подумали, почему бы его не нарисовать. Он не только медведь, но и матрешка, и неваляшка. Симбиоз образов, который понятен и нам, и ребятам за границей.

Как любая неваляшка, он никогда не стоит на коленях – у него их просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встает обратно.

Обычно наш медведь улыбается. Но в нужный момент он готов разорвать соперника. Мы не хотели рисовать пародию на Мишку-80, мы хотели собственного медведя. Мне кажется, нам это удалось", - отмечает создатель талисманов.

При это в сети не разделили мнение создателя "зверей".

"Что они там курят?", "Создатели - наркоманы", "Этими маскотами мы хотим показать что это не допинг, у нас вся страна такая упоротая", "Это ужас просто. Все плохо, из рук вон", "А ещё медведь, по ходу, симбиоз образа с бутылкой водки", "А где шприц?", - пишут в социальных сетях россияне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли новую фотографию главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, которого заподозрили в плагиате легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро.

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