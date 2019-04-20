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Известный украинский боксер вернется в ринг спустя полтора года

суббота, 20 апреля 2019, 10:55
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Украинский боксер Вячеслав Шабранский (19-2, 16 КО), выступающий в полутяжелом весе, проведет первый бой за полтора года.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Украинец встретится с американцем Алланом Грином (33-6, 22 КО). Поединок состоится 10 мая в американском в городке Бербанк.

31-летний Шабранский ранее владел титулом чемпиона США по версии WBC (USNBC) в 2015-2016 годах. Свой последний бой он провел 25 ноября 2017 года, проиграв в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBO россиянину Сергею Ковалеву техническим нокаутом.

Что касается 39-летнего Грина, то в 2002 году он завоевал титул чемпиона США в турнире "золотые перчатки" и пять раз становился чемпионом штата Оклахома.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер проведет защиту чемпионского пояса в Киеве.

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