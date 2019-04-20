Звезда боев без правил избила мужчину за омерзительный поступок: опубликовано видео

В Бразилии местная звезда боев без правил Джойс Виейра, которая также известна как "Принцесса Фиона" попала в неприятный инцидент.

Об этом сообщает издание Folha de Sao Paulo.

Виейра приняла участие в фотосессии на одном из пляжей в Рио-де-Жанейро. Это привлекло внимание одного из прохожих, который стал позади девушки и начал не нее мастурбировать. Спортсменка попросила мужчину остановиться и уйти. Но тот не отреагировал на просьбу, спросив при этом, нравится ли он девушке. В ответ Виейра подошла к нему и нанесла несколько ударов. Позже мужчина был задержан полицией. В свое оправдание он сказал, что его не так поняли, а остановился он только для того, чтобы справить нужду.

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