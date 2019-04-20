Не сможем боксировать: Усик рассказал о главной проблеме при переходе в супертяжелый вес

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что ему крайне важно набрать нужный вес для выступления в супертяжелой весовой категории.

Слова Усика приводит YouTube-канал штангиста Алексея Торохтия.

"Вес я не начал набирать, вес такой же как и был в межсезонье, просто его надо чуть-чуть обработать и перевести в другое качество. Мы подсчитали, что нам не нужно 100 кг и даже 99 не надо. Мне надо рабочий вес максимум 97 кг. Потому что если будет больше, то мы не сможем боксировать на долгой дистанции. А мы всегда настраиваемся на 12 раундов. У нас нет идеи завершить бой за 2-3-5 раундов. Это как в бою пойдет.

Вот с Белью получилось в 8-м раунде победить, а так обычно все 12 раундов и их вытянуть с тем темпом, что мы работаем, с лишним весом будет очень сложно", - сказал Усик.

Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелом весе 25 мая в бою с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО). Поединок состоится в Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США).

В данный момент Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе.

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